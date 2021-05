Politie houdt boze tiener met houwer op straat aan

Deze boze tiener is vrijdagavond door de politie in Suriname aangehouden. Hij was eerder die avond op straat bezig met een houwer en een vijl, toen een voorbijganger hem hierop aansprak. Het gebeurde iets na 20.00u in het politieressort De Nieuwe Grond.

De voorbijganger vroeg aan de tiener wat hij zo laat op straat deed met een houwer en een vijl. De twee kregen daarover al snel een woordenwisseling, waarna de man hem commandeerde om plat op de grond te gaan liggen en de politie inschakelde.

Even later kwam de zus van de tiener erbij, die verklaarde dat ze eerder op de dag ruzie had gekregen met hem. De zus zou hem erop hebben gewezen dat hij wat werk thuis moest doen, waarna de jongen haar begon uit te schelden en wilde slaan.

Zijn zus verwijderde hem vanwege dit agressief gedrag uit het huis. De tiener werd later niet ver van het huis aangetroffen met de houwer, vijl en ook nog een vork vermoedelijk om wraak te nemen op zijn zus. Die wil hem niet meer in huis hebben, verklaarde zij tegenover de ingeschakelde politie.

De tiener werd meegenomen naar het bureau. Wat er met hem gaat gebeuren is niet duidelijk.