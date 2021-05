Nederland voert uitzonderingen op vliegverbod vanuit Suriname in

Nederland heeft uitzonderingen op het vliegverbod vanuit Suriname ingevoerd. Familiebezoek voor ziekte, overlijden of bevalling is in bepaalde gevallen hierdoor mogelijk.

In Nederland geldt er een vliegverbod voor inkomende passagiersvluchten uit India, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika waaronder Suriname. Dit vliegverbod, dat er is tot 1 juni 2021, is er om te voorkomen dat besmettelijke varianten van het coronavirus uit die landen zich verder verspreiden in Nederland.

Twee weken terug stelde kamerlid Raoul Boucke hier Kamervragen over namens D66. De partij wilde samen met de ChristenUnie, dat er een uitzondering voor familie kwam, op het vliegverbod.

De Rijksoverheid heeft laten weten dat er uitzonderingen hierop zijn voor mensen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie in Nederland te bezoeken. Hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen zoals op deze pagina wordt beschreven.