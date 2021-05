VIDEO: Aanvaring vrachtschip bij SDSM in Paramaribo

Dit vrachtschip genaamd ‘Tropic Tide’ is vanmorgen betrokken geweest bij een aanvaring bij SDSM aan de Saramaccastraat in Suriname. Beelden daarvan werden zaterdag flink gedeeld via social media en zijn hieronder te zien.

Het schip dat eigendom is van de Amerikaanse rederij Tropical Shipping, kwam uit Guyana en is onderweg naar Trinidad. Bij de SDSM Dock ging het mis en kwam het schip te dicht langs wal. Daarbij ramde het een ander vaartuig.

Over de oorzaak en de schade is nog weinig bekend.

De beelden zijn hieronder te zien: