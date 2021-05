Acht generatoren Digicel gestolen; vijf verdachten gearresteerd

Dieven zijn met acht generatoren van telecommunicatiebedrijf Digicel ervandoor gegaan. Recherche Midden-Suriname en het Regio Bijstandsteam Paramaribo hebben vijf mannen deze week aangehouden.



De gestolen generatoren zijn echter nog niet teruggevonden. De politie hield eerst een van de verdachten aan die een truck heeft. De truck is in beslag genomen want daarin zouden de generatoren na de diefstal zijn vervoerd. Aan de hand van zijn verklaring werden vier andere mannen aangehouden want hij zou voor hen hebben gereden.



De mannen zouden vermoedelijk van diverse locaties waar masten van Digicel zijn, generatoren hebben weggenomen. Gelet op het gewicht ervan hebben meerdere personen betrokkenheid in deze zaak.



Een van de verdachten is aangehouden in Wanica, twee in het centrum van Paramaribo en de twee overige in Paramaribo-Noord. Zij zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurr voort.



