D66: ‘Sta vliegreizen naar Nederland vanuit Suriname toe voor begrafenissen en geboorten’

D66 wil dat er een uitzondering voor familie komt, op het vliegverbod vanuit onder andere Suriname naar Nederland. Die uitzondering moet gaan gelden voor familieleden van buiten de EU, van Nederlanders of inwoners van Nederland in het geval van ernstige ziekte, een zware operatie, mogelijk overlijden van een familielid of juist de geboorte van een nieuw familielid.

Daarbij blijven de rest van de coronamaatregelen voor deze reizigers gelden, zoals het kunnen laten zien van een negatieve coronatest en de verplichte quarantaine.

Tweede Kamerlid voor D66 Raoul Boucke: “Familie is het belangrijkste dat er is. Veel familie heeft elkaar door corona al veel te lang niet kunnen zien. En als er nu een familielid overlijdt, dan kan een zoon of moeder vanuit Suriname niet eens naar de begrafenis in Nederland. Dat is wel heel hard. En het is ook niet nodig. Bij belangrijke familiegebeurtenissen moet je met de nodige voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier naar Nederland kunnen komen.”

Samen met de ChristenUnie heeft D66 Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Justitie & Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.