Illegale Nederlander springt over schutting Kabinet President

Een man is afgelopen dinsdagavond gesprongen over de schutting van het Kabinet van de President. Volgens hem zaten enkele jongens achter hem aan waarna hij wegrende.

Hij sprong naar eigen zeggen over de schutting om zichzelf in veiligheid te brengen. De man werd daarna door de beveiligers staande gehouden en overgedragen aan de ressortpolitie. Het bleek al gauw te gaan om een Nederlander die illegaal in Suriname is.

De ressortpolitie heeft hem op haar beurt overgedragen aan de Surinaamse vreemdelingendienst.