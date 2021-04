Geen water en ontsmettingsmiddel bij politiepost Domburg; vierde agent besmet

De politiepost te Domburg, waar inmiddels een vierde agent positief is getest op COVID-19, beschikt niet over water of ontsmettingsmiddel. Dit verneemt de redactie uit betrouwbare bronnen. Bij het gebruik maken van het toilet moet er naar water gezocht worden.

De post, die op 15 april jongstleden ontsmet werd door BOG na de eerste besmetting, is niet gesloten. Deze wordt bemand door overige agenten, omdat de collega’s die daar te werk gesteld waren in quarantaine zijn.

Over het ontbreken van water en ontsmettingsmiddel, die juist nu hard nodig zijn om corona besmettingen te voorkomen, is de leiding van het bureau reeds op de hoogte gesteld. In hoeverre de zaak serieus wordt genomen is nog onduidelijk.