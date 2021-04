Man en vrouw hebben seks voor winkel tijdens lockdown

Een man en een vrouw zijn woensdagochtend tijdens de lockdown in Suriname betrapt, toen zij rond 02.00u seks hadden voor de deur van een gesloten winkel in Paramaribo. Een buurtbewoner dacht dat de vrouw werd verkracht en schakelde de politie in.

De politie ging na de melding meteen ter plaatse en trof beide personen inderdaad aan. Van de vrouw is bij de politie bekend dat zij een zwerversbestaan lijdt en zwakbegaafd is. Ze werden beiden overgebracht naar het politiebureau.

De vrouw verklaarde dat niets tegen haar wil is gebeurd. Volgens haar is het bovendien ook niet de eerste keer dat zij op die manier seks heeft.

De man was op zijn bromfiets naar de vrouw gegaan. Vanwege de lockdown waarbij alles gesloten is, besloten zij gemeenschap te hebben pal voor de winkel. Hij is na verhoor heengezonden door de Surinaamse politie.