COVID-19: 2 doden, 160 personen in ziekenhuizen en 135 nieuwe gevallen

In Suriname zijn vrijdag 14 mei weer twee coronadoden geregistreerd. Daarnaast is het aantal personen in ziekenhuizen gestegen van 152 naar 160 en aantal patiënten in de ICU van 27 naar 29.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het er 135 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 423 keer testen.

Op dit moment zijn er 730 actieve besmettingen in het land.

De cijfers van vrijdag 14 mei: