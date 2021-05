Auto rijdt bromfiets frontaal aan: 1 dode en 1 zwaargewonde

Een 30-jarige duorijder op een brom is vrijdag om het leven gekomen nadat een bromfiets met twee personen op de Krakkaweg in Suriname werd aangereden door een personenwagen. De bestuurder van de brom raakte zwaargewond; zijn been werd afgerukt bij het ongeval. Hij ligt op de intensive care. De automobilist had vermoedelijk gedronken.

Het ongeval vond rond 15.00u in de middag plaats. Uit onderzoek blijkt dat de automobilist reed vanuit Zanderij Centrum naar de richting van Berlijn, terwijl de bromfietser met duo rijder vanuit de tegengestelde richting kwam aangereden. De personenauto verliet in een scherpe bocht de eigen rijhelft en kwam frontaal in botsing met de bromfiets.

De 30-jarige duorijder M.M. kwam in de ambulance te overlijden. Het lichaam van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Van de bromfietsbestuurder M.R. werd het linkeronderbeen weggerukt. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis (AZ).

Omdat de adem van de bestuurder riekte naar het gebruik van alcohol, werd hij overgebracht naar AZ voor het aftappen van bloed. De man is in het bezit van een geldig rijbewijs en zijn voertuig is verzekerd. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.