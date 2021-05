700.000 coronavaccins uit Nederland naar Suriname.

Als alles goed gaat zal iedereen boven de 18 jaar in Suriname gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Nederland stuurt namelijk 700.000 coronavaccins naar Suriname. Dat meldt de Volkskrant zojuist.

Volgens de krant is dit op ambtelijk niveau tussen de ministeries van Volksgezondheid in Nederland en Suriname duidelijk gemaakt. Om welke vaccins het precies gaat is nog onduidelijk.

De kans is groot dat Nederland ook zal helpen bij de logistieke ondersteuning van de vaccincampagne, zoals het dat ook heeft gedaan voor de Caribische rijksdelen, aldus de krant.