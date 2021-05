4-jarige jongen verkracht door 14-jarige neef

Een vierjarige jongen in Suriname is woensdagavond in een woning in het district Wanica verkracht door zijn veertienjarige neef. Beide jongens waren alleen thuis.

De verdachte ging ertoe over de seksuele handelingen te plegen. Hij ontkent dat, maar de vierjarige wijst hem aan als de persoon die hem heeft verkracht. Uit de geneeskundige verklaring blijkt dat er degelijk seksuele handelingen met het kind zijn gepleegd.

Het slachtoffer vertelde zijn moeder wat hem is overkomen. De moeder schakelde toen de politie in die bezig is met het onderzoek.

De veertienjarige is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.