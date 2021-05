19-jarige licht vele mensen op als handelaar op Facebook

Tyrel A. (19) is op woensdag 12 mei door de politie van het bureau Flora opgespoord en aangehouden. Enkele benadeelden deden deze week aangifte van oplichting tegen Tyrel. Volgens verklaring van de aangevers deed Tyrel zich op sociale media voor als te zijn een handelaar in verschillende goederen, meldt het Korps Politie Suriname.

Op de facebook pagina “TR clothing and more” maakte hij reclame dat goederen bij hem besteld konden worden. Dat nadat hij een voorschot van de koper had ontvangen deze dat goed binnen 2 weken geleverd zou krijgen.

Tot nu toe hebben vier benadeelden aangifte gedaan tegen Tyrel. Een paar maanden geleden heeft Tyrel geldbedragen in Surinaamse dollar van de mensen ontvangen voor de levering van een iPhone 12.2, twee iPhone’s 7 en een iPhone 7+. Toen deze personen Tyrel niet meer konden bereiken, nadat de levertijd verstreken was en zagen dat zijn facebook pagina niet meer actief was, deden zij aangiften bij de politie tegen hem.

De verdachte Tyrel is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld ter zake oplichting. Het vermoeden bestaat dat Tyrel meer slachtoffers heeft gemaakt. Deze worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Flora, indien zij ook aangifte willen doen.

Het politiebureau is te bereiken op de telefoonnummers: 494900 of 530750 meldt de politie.