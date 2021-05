Politieman (43) overleden na besmetting met coronavirus

In Suriname is een 43-jarige politieagent overleden, nadat hij besmet was geraakt met het gevreesde coronavirus. Het gaat om agent Maikel Bruno, die te werk was gesteld bij politiebureau Flora (foto) bevestigen collega’s aan onze redactie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt verder dat hij op de intensive care was opgenomen en daar is komen te overlijden. Collega’s van Bruno hebben vol ongeloof gereageerd op het verschrikkelijke nieuws.

Het aantal nieuwe besmettingen in het land is woensdag flink toegenomen en bedraagt 121. In de ziekenhuizen zijn nu 145 personen opgenomen en 26 patiƫnten op de intensive care.