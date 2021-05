Herstelplan Suriname nu voor iedereen beschikbaar

Het Herstelplan is onlangs aangeboden aan de Nationale Assemblee (DNA). Dat gebeurde nadat het plan vorige week vrijdag voor een tweede keer goedgekeurd is in de regeringsraad. Dit plan wordt op de website van het Ministerie van Financiën geplaatst, zodat iedereen het kan lezen. Het is ook onderaan dit bericht te downloaden:

In het Surinaamse Herstelplan zijn in totaal 185 maatregelen en projecten opgenomen die ertoe moeten leiden dat de financieel-economische situatie van het land weer gezond wordt. Daarvoor is de hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ingeroepen. Er zijn met het fonds gesprekken gevoerd die op 29 april hebben geleid tot een Staff Level Agreement. Dat wil zeggen dat op technisch niveau er een overeenkomst bereikt is met het IMF. De gesprekken worden volgend maand afgerond met de board (het bestuur) van het IMF, waarna de overeenkomst definitief is.

De overeenkomst betreft een financiële ondersteuning van 690 miljoen US dollar, die in hooguit tien jaar tegen een zachte rente terugbetaald zal worden. Daarnaast wordt er ook gesproken met de IDB en de Wereldbank voor extra ondersteuning.