Bestuurder ramt voorligger en belandt daarna in goot

De bestuurder van deze auto is woensdagmiddag in een goot langs de Indira Gandhiweg in Suriname geëindigd. Dit nadat hij een voorligger van achteren ramde.

Het verkeersongeval vond plaats op bovengenoemde weg ter hoogte van pandnummer 1037. De veroorzaker heeft z’n voorligger van achteren aangereden. Na de klap week hij uit en raakte van de weg. Het voertuig kwam hierbij in de goot terecht.

1 persoon raakte lichtgewond en zou zich op eigen gelegenheid medisch laten behandelen. De auto die flink beschadigd raakte aan de voorkant, moest door een bergingsbedrijf worden afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.