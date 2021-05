Dc Paramaribo Noord-Oost bezoekt moskeeën vanwege einde ramadan

In verband met de vastenmaand Ramadan en het komende Ied-ul-Fitr feest heeft districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost een bezoek gebracht aan de Surinaamse Moeslim Associatie (SMA) en de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV). De delegatie bestond verder uit de DNA-leden Ronny Aloema, Rui Wang en de districtsraadleden Udairay Panchoe en Anup Moti. Bij deze gelegenheid heeft de burgervader ook goederen overhandigd. Het doel van deze bezoeken was om betrokkenheid te tonen met de moslimgemeenschap die momenteel aan het eind van de vastenmaand is.

“De vastenmaand is een enorme beproeving. Het heeft indirect een impact op de gehele samenleving. Vandaar dat ik gemeend heb ook door tussenkomst van sponsoren, goederen te overhandigen. Volksgezondheid staat op de eerste plaats, hoe vervelend de regels ook zijn”, aldus de burgervader. Hij wenste verder een rustige en veilige Ied-ul-Fitr feest toe aan de gemeenschap. De bestuursleden van beide gebedshuizen waren enorm blij met de komst van de dc.

Faisel Bafati van de SMA gaf te kennen dat bij de islamitische leer er voorzien wordt van een pandemie. Wanneer er een pandemie is, moet alles gesloten worden. Hij stelde dat volgens de Islam het een zonde is als regels als “lockdown“ komen en regels overboord worden gegooid. “De Islam ondersteunt de regels van de overheid. Wij hebben alle begrip daarvoor. Wij sporen de leden zelfs aan, zich daaraan te houden. Zelfs het vaccineren ondersteunen wij ook, omdat het ook een stukje Islam is. Laat je behandelen”, aldus Bafati.

SIV-voorzitter Robert Bipat gaf aan dat het een heel andere Ramadan is vanwege de Covid-19-situatie. De opdracht vanuit het islamitische geloof is gegeven dat het leven van elk mens ongeacht geloofsovertuiging, heel belangrijk is. “Als je moeite hebt gedaan om het leven te besparen, heb je een hele natie gered”, citeerde de voorzitter van de SIV. Het is dus een plicht om aan de regels te houden en zodoende om besmettingen te voorkomen.

Bij beide moskeeën overhandigde de burgervader onder andere handsanitzers en mondkapjes. Beide organisaties spraken dank en waardering uit voor het bezoek en de geste. De goederen zullen goed gebruikt worden verzekerden de moslimorganisaties.