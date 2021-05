Komend weekend weer full lockdown in Suriname [UPDATE]

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) heeft woensdagmiddag een officieel persbericht naar alle Surinaamse media gestuurd, waarin bekend werd gemaakt dat er komend weekend weer sprake is van een full lockdown, van vrijdag 14 mei 20.00u tot maandag 05.00u. Een half uur later, toen het bericht al door diverse media was verspreid, heeft CDS het bericht echter weer ingetrokken.

In een nieuw bericht schreef de dienst ‘Gelieve het zojuist naar u toe verzonden persbericht betreffende de COVID-19-MAATREGELEN als niet verzonden te beschouwen‘.

Daarna heeft CDS het volgende laten weten:

Op basis van de relevante input die op dit moment binnen is en de inzichten van de Nationale Assemblee en het Outbreak Management Team die op donderdag 13 mei binnenkomen, komt het ministerie van Volksgezondheid uiterlijk vrijdag met aanpassingen op het uitgaansverbod en de geldende maatregelen.

De redactie van Waterkant.Net is niet te spreken over deze handelwijze van de Communicatie Dienst Suriname en noemt het op z’n zachts gezegd zeer amateuristisch.

Hieronder de twee berichten van CDS: