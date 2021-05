VIDEO: Minister Ramadhin biedt verontschuldigingen aan na berichtgeving CDS

Minister Ramadhin heeft woensdag zijn verontschuldigingen aangeboden aan de samenleving, naar aanleiding van de berichtgeving van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), over een full lockdown komend weekend. Woensdag kwam er een bericht van CDS naar buiten welk feitelijk nog niet naar buiten mocht gaan zegt de bewindsman.

In dat bericht werd een full lockdown voor het komend weekend aangekondigd van vrijdag tot maandag. Een half uur later kwam er ineens een ander bericht waarin het eerder persbericht over de lockdown werd ingetrokken.

Volgens de minister was het persbericht te vroeg en dus prematuur. Hij gaf verder aan dat de regering donderdagmiddag 13 mei komt met een officieel statement over de maatregelen.

Woensdagavond wordt er eerst gesproken met het Outbreak Management Team. Donderdagochtend is er vervolgens een overleg met de COVID commissie van De Nationale Assemblee. Daarna volgt een statement van de overheid.