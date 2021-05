Negentien illegale Brazilianen aangehouden in Albina

De politie is dinsdag gestuit op negentien illegale Brazilianen in Albina. Zij heeft al de illegalen in vreemdelingenbewaring genomen. De Brazilianen hielden zich bij een appartementencomplex op.

De politie was bezig met haar reguliere controle waarbij zij op steekproef basis bepaalde locaties aandeden. Zij ging naar een appartementencomplex waar een aantal Brazilianen werden aangetroffen.

Van de groep konden negentien geen paspoorten of verblijfsdocumenten overleggen. De politie heeft hen toen als illegaal bestempeld waarbij zij uit Suriname zullen worden gezet. Het gaat om zeventien mannen en twee vrouwen.