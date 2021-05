2 coronadoden en 25 patiënten op de intensive care

In Suriname zijn dinsdag 11 mei weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Ook is het aantal patiënten op de intensive care gestegen naar 25.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 93 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 244 keer testen. Het aantal personen in ziekenhuizen bedraagt momenteel 134.

Het Nederlandse programma EenVandaag maakte onderstaande reportage over de situatie in Suriname. In het land grijpt het coronavirus hard om zich heen en is een lockdown en afschaling van de zorg een feit. De vaccinatiegraad is er vooralsnog erg laag: “De belangrijkste reden dat het hier zo slecht gaat is dat het land failliet is.”

Suriname heeft Nederland intussen om hulp gevraagd:

De cijfers van dinsdag 11 mei: