Nieuwe Caricom secretaris-generaal niet uit Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag 11 mei 2021 met een delegatie geparticipeerd in de 21ste Speciale vergadering van de CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders ter verkiezing van de nieuwe CARICOM Secretaris-Generaal.

Voor deze functie zijn er twee vrouwelijke kandidaten voorgedragen door de lid landen, n.l Ambassadeur Manorma Soeknandam door Suriname en mw. Carla Barnett van Belize. Tijdens deze vergadering is gerapporteerd aan de Staatshoofden en Regeringsleiders het uitputtend en transparant proces voorafgaande aan deze vergadering.

Hierbij werd verwezen naar het mandaat dat de Staatshoofden tijdens de vergadering op 24 februari j.l. verleend hebben aan de Gemeenschapsraad (Community Council) om het proces in gang te zetten. Op basis hiervan heeft een beoordelings Commissie het proces begeleid, bestaande uit Antigua and Barbuda, Trinidad and Tobago en St. Vincent & the Grenadines en Barbados als Voorzitter van de CSME.

De kandidaten zijn ook in de gelegenheid geweest een presentatie te verzorgen aan de Gemeenschapsraad.

Te vermelden valt dat de lid landen hebben aangegeven dat beide kandidaten zeer gekwalificeerd geacht werden voor het vervullen van deze topfunctie. Er was echter een groter draagvlak voor de kandidaat van Belize. Dit heeft geresulteerd in het besluit van de CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders om deze kandidate te kiezen voor het leiden van het CARICOM Secretariaat, vanaf 15 augustus 2021.

Dr. Barnett wordt de eerste vrouwelijke Secretaris-generaal van de CARICOM. In haar 43-jarig bestaan heeft de Organisatie uitsluitend mannelijke SG’s gekend. Hiermee is er een historische mijlpaal bereikt binnen de Gemeenschap.