Kwaadwilligen hacken Facebookpagina Apintie en delen pikante foto’s

Het Surinaamse mediabedrijf Apintie heeft sinds afgelopen vrijdag te maken met kwaadwilligen, die de Facebookpagina van het bedrijf hebben overgenomen. Via de ‘story‘ optie van de pagina worden vervolgens al enkele dagen zeer pikante foto’s gedeeld.

Dit tot grote verbazing van de volgers van de pagina. Apintie heeft meer dan 100.000 volgers en de gedeelde foto’s in het verhaal van de pagina doen de wenkbrauwen van menig bezoeker fronsen.

De redactie van Waterkant nam contact op met Apintie waarbij een medewerker aangaf dat dit niet de eerste, tweede of laatste keer is dat Apintie (netwerk, website, social-media) het doelwit is van aanvallen van ‘hackers’.

“Hoge bomen vangen veel wind; personen en instanties van aanzien staan altijd bloot aan vele uitingen van haat en laster. Er gingen meerdere pogingen hieraan vooraf. Ze worden dus wel een beetje slimmer” aldus de medewerker. Hij wordt plat gebeld door diverse Facebook gebruikers die de foto’s hebben gezien.

Duidelijk is dat niet de beveiliging van Apintie heeft gefaald, maar die van Facebook zelf. De profiles van de admins van de pagina zelf zijn niet overgenomen en nog normaal toegankelijk. “Desalniettemin vinden wij het zeker lastig dat onze meer dan 100.00 volgers dit nu moeten ervaren. Hopelijk snapt ieder welkdenkend mens dat deze posts dus niet afkomstig zijn van Apintie.”

Er wordt al enkele dagen door het bedrijf in Suriname getracht om het euvel met Facebook op te lossen, maar het communiceren met Facebook blijkt niet makkelijk te zijn.