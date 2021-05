‘Herstelplan nooit afgewezen door IMF’

“Het is nonsens dat het Herstelplan herschreven moet worden in juni, want het wordt dinsdag ingediend bij DNA voor behandeling.” Dat zegt professor Marten Schalkwijk, die reageert op geruchten alsof het plan niet goedgekeurd is door het Internationaal Monetair Fonds.

In een lokaal dagblad verscheen zaterdag een artikel als zou het plan twee keer zijn afgekeurd door het IMF. De krant zegt dat van ‘betrouwbare bronnen’ te hebben maar noemt verder geen namen. Schalkwijk verwijst die informatie naar het rijk der fabelen. “Het Herstelplan is nooit afgewezen door het IMF. Integendeel waren ze blij dat Suriname een eigen plan had.”

“Het IMF schrijft geen plannen voor landen maar kijkt wat men zelf wil doen en vandaaruit wordt er verder gewerkt”, zegt Schalkwijk verder. Hij laat weten dat er vanuit het IMF steeds positief gereageerd is op de eigen initiatieven van de Surinaamse regering. Het plan is overigens behalve door het IMF ook goedgekeurd door Lazard, het Franse financieel adviesbureau dat Suriname bijstaat bij de onderhandelingen om de twee grote internationale obligatieleningen van het land te herstructureren. “Het herstelplan heeft dus een keurmerk”, onderstreept Schalkwijk.

Overigens heeft Suriname ondertussen een Staff Level Aggreement met het IMF. Dat wil zeggen dat er op technisch niveau groenlicht is gegeven voor de overeenkomst. In juni worden de onderhandelingen afgerond met de board (bestuur) van het IMF. Het plan is vrijdag ook al definitief goedgekeurd in de Regeringsraad.