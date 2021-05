Vrouw parkeert auto met sleutel nog in contact; autodief rijdt ermee weg

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op dinsdagmiddag 27 april de 31-jarige Joel, G. op de kruising van de Ostada- en Gerard Daustraat aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een 53-jarige benadeelde deed op diezelfde dag aangifte van diefstal van haar auto op het politiebureau Geyersvlijt. De aangeefster verklaarde aan de politie dat zij inkopen was gaan doen in een supermarkt aan de Basitostraat. Daarbij had zij haar auto niet afgesloten en was de contactsleutel in het contactpunt van de auto. Joel zag zijn kans schoon en reed weg met de auto.

In de Johannes Vermeerstraat, ter hoogte van de Jansteenstraat, liet Joel het voertuig onbeheerd achter. Hij werd kort daarna door leden van het RBTP gesignaleerd. Bij het zien van de politie maakte Joel zich uit de voeten. De wetsdienaren probeerden hem tot staan te brengen door waarschuwingsschoten te lossen. Toen de verdachte Joel zijn vlucht voortzette, werd gericht op hem geschoten waarbij hij in zijn rechterbeen werd geraakt.

Na medische behandeling is Joel overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld door de politie. Hangende het onderzoek is het voertuig van de aangeefster door de politie in beslag genomen.