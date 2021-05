‘Belfort ondermijnt het beleid van de regering’

[INGEZONDEN] – Sinds de regering Santokhi/Brunswijk is aangetreden, merk ik op dat parlementariër Edward Belfort kritiek levert op deze regering. Heel opmerkelijk is dat hij steeds kritiek levert op de president van Suriname en dat doet hij doelbewust. Je mag kritisch zijn maar wat Belfort doet is ondermijning van het beleid, terwijl zijn partij ook deel uitmaakt van deze regering en daarmee zijn eigen partij onderuit haalt.

Tijdens de openbare vergadering van het parlement d.d. 29 april heeft Belfort weer forse kritiek geleverd op de president t.a.v. het beleid. Ik denk dat Edward Belfort eerst moet afstemmen met zijn partijvoorzitter tevens vice president, alvorens hij kritiek levert. Het schijnt dat Edward Belfort heel weinig of geen contact heeft met de vice president, derhalve niet op de hoogte is van het beleid.

Op de vergadering merkte Edward Belfort op dat als hij de balans opmaakt deze regering bijna niets gedaan heeft. Belfort moet zich afvragen wie de grootste boosdoener is van alle ellende vanaf 2010- 2020. Wie de vernietigers zijn van ons land, wie gezorgd heeft voor de financieel-economische ramp? Maar opeens doet Edward Belfort alsof zijn neus hevig bloedt en schuift de schuld op de president.

Wat in 10 jaar ernstig scheef gegroeid is, kan je onmogelijk binnen 10 maanden gaan reguleren, het zal zeker een paar jaren duren om weer te herstellen. De tijdelijke impopulaire maatregelen die genomen worden, zijn niet zaligmakend maar ze zijn noodzakelijk, de regering zit diep in de schulden. Deze regering boekt successen met prudent en transparant beleid en zonder te lenen. Op 24 mei a.s. zal de regering een presentatie geven, wat deze regering in 10 maanden bereikt heeft.

Parlementariër Edward Belfort sprak in het parlement over de illegale export van de houtblokken en vroeg de president liever strak te zijn dan slap. Belfort was eens minister van Justitie en Politie in de periode 2012- 2015. Waar was zijn strak beleid toen hij minister was? In die periode zijn er duizenden houtblokken illegaal geëxporteerd en Suriname is jaarlijks voor bijkans 130 miljoen US$ benadeeld.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Waarom kon gewezen minister Belfort, toen niet optreden tegen de corruptieve praktijken van de houtexporteurs? Deze president heeft vaak in het parlement gezegd dat er naar de statistieken is gekeken van de afgelopen jaren van de export van de houtblokken. Volgens de president worden de houtblokken geëxporteerd voor bedrag X en als het aankomt in het buitenland, is het bedrag 50 X. Suriname is zwaar benadeeld! Zie ook:

Ten aanzien van het NDP lid, Tashana L. E. Lösche. Ze vroeg zich af of de president geen vinger in de pap heeft in de illegale export van de houtblokken. Lösche moet zich wenden tot haar ex-president en hem vragen wie 10 jaar lang een grote vinger in de pap had. Misschien kan ze dan meer informatie krijgen.

Idris Naipal