Medewerker ministerie van Openbare Werken positief getest op COVID-19

Een vrouwelijke medewerker van het ministerie van Openbare Werken (OW) is positief getest op COVID-19. Waterkant verneemt dat zij vrijdag ook aanwezig was in Marowijne bij het ceremoniële startsein voor de asfaltering van de weg naar Ricanaumofo.

Iedereen van de OW-delegatie die in Marowijne was, is in thuisquarantaine in afwachting van verdere instructies van het Bureau Openbare Gezondheidszorg.

Het afgelopen weekend zijn er naast tientallen nieuwe besmettingen ook 6 coronadoden genoteerd in Suriname. Vrijdag 3, zaterdag 2 en zondag 1. Het totaal aantal personen dat tot nu toe in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus, is hierdoor gestegen naar 207.

Het dashboard na de update zondagavond.