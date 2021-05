‘Probleem Thurkowweg zal duurzaam opgelost worden met kokers en sluis’

“De breuk op de Commissaris Thurkowweg is hersteld. Er is voor een goede, maar tijdelijke oplossing gezorgd. Hierdoor zal de lokale bevolking niet onnodig worden opgehouden.” Dat heeft de minister van Openbare Werken in Suriname, Riad Nurmohamed, laten weten.

Volgens hem is er gekozen voor een innovatieve en snelle methode in de eerste fase. De duurzame oplossing hiervan was eerder al voorbereid maar kon nog niet worden uitgevoerd door financiƫle beperkingen.

Vandaag begint gelijk het voorwerk voor fase 2 en 3; daaronder valt het plaatsen van kokers en het bouwen van een sluis. Binnen twee maanden zal er aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden om het probleem duurzaam op te lossen.

Nurmohamed was zondag zelf op locatie (foto) om de werkzaamheden te bezichtigen en de verdere stappen te bespreken met de lokale stakeholders.

“Een woord van dank gaat uit naar de DC & Commissariaat van Commewijne, de aannemer en de werknemers & staf van OW voor de vlotte werkzaamheden”, aldus de Surinaamse minister van OW.