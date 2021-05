Mondkapjes en handsanitizers van First Lady voor KPS

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft afgelopen vrijdag 5.000 mondkapjes en 1.000 handsanitizers in ontvangst genomen van First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. Hoofdinspecteur Eshita Hunte, tevens hoofd van het secretariaat van het COVID-19 Coördinatie Team, nam namens het KPS de donatie in ontvangst.

“Gezien de stijgende COVID-gevallen de afgelopen weken en ook omdat de First Lady het harde werk dat door het KPS verricht wordt in deze COVID-situatie ziet, heeft zij gemeend deze donatie te doen”, zei Gene Sampono, die namens de presidentsvrouw de geste overhandigde. Hiernaast moet volgens First Lady Santokhi het KPS beschermd blijven. Zij heeft de harde werkers binnen het korps altijd in gedachten en bedankt hen voor hun inzet.

Hoofdinspecteur Hunte is ingenomen met de geste en bedankte de First Lady namens het hele Korps. “Ik ben blij dat er erkenning is voor het harde werk dat het KPS verricht, soms onder nog zwaardere omstandigheden. Het is niet altijd even makkelijk, maar we blijven gemotiveerd en we gaan door.”

De politie opereert landelijk en heeft in de afgelopen tijd ook te maken gehad met COVID besmette collega’s. “Dat heeft zeker invloed gehad op de bedrijfsvoering. We zijn daarom blij met deze donatie en we geven u de garantie dat het goed gebruikt zal worden.”