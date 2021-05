Rotary Suriname ondersteunt nationale campagne met #feticorona

Afgelopen vrijdag is het startsein gegeven om de nationale campagne #laatjevaccineren te ondersteunen. Eerder heeft Rotary Suriname via de campagne #feticorona gedragsbevorderingsactiviteiten georganiseerd om covid-19 onder de aandacht te brengen en informatie te verstrekken over het corona virus. Rotary International, waar Rotary Suriname een onderdeel van is, heeft wereldwijd aangetoond, dat bewustwording en gedragsbevordering voor het polio vaccin effectief zijn geweest.

Dezelfde inzet die er op dat gebied is getoond, wordt nu ook met de ondersteuning van de nationale campagne beoogd. Ons land weerbaar maken en de negatieve effecten van de covid-19 pandemie minimaliseren, zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Tijdens een ZOOM event, waar Minister Ramdhin, de aanwezigen ook toesprak, is er een uitéénzetting gegeven over de ondersteuning die er wordt geboden aan de nationale campagne.

De campagne #feticorona zal in nauwe samenwerking met alle stakeholders uit het werkveld verder worden ontwikkeld om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Suriname als voorbeeld in de regio, voor de aanpak van het coronavirus. Rotary district governor 7030 Lisle Chase zei het volgende – Suriname we support you in this fight against Covid-19, we need to make our communities resistant in this pandemic-

De Presidents van de drie Rotary Clubs van Suriname, Rotary Club Paramaribo, Rotary Club Paramaribo Central en Rotary Club Paramaribo Residence zullen met hun leden, alle expertise inzetten om het nationaal vaccinatieprogramma te ondersteunen. Rotary is wereldwijd erin geslaagd om voor 99,9% polio uit te roeien. Het toedienen van het vaccin, is net als in deze pandemie, een belangrijk onderdeel geweest, om dit resultaat te bewerkstelligen.

Rotary Suriname geeft met deze campagne ook gehoor aan de oproep van de District Governor van Rotary District 7030, Lisle Chase, om meer ondersteuning te bieden in de Covid-19 pandemie. Deze pandemie kunnen wij alleen het hoofd bieden, als alle actoren uit het werkveld, meehelpen aan het weerbaar maken van onze samenleving. Het is een landelijke ondersteuning waarbij er extra aandacht zal worden besteed aan specifieke doelgroepen. De campagne #laatjevaccineren krijgt hiermee, ook meer mogelijkheden om op landelijk niveau, meer doelgroepen te bereiken. Het opzetten van een mondkap, handen reinigen en afstand houden van minimaal anderhalve meter (MOHANA) zijn nationale maatregelen die nog steeds gelden in de strijd tegen het coronavirus.

Minister Ramdhin zei tijdens de lancering: “De negatieve effecten in deze pandemie moeten wij met z’n allen voorkomen, wij kunnen dit niet alleen. Wij hebben de gehele bevolking nodig om zich te houden aan de nationale maatregelen; MOHANA en zich te laten vaccineren als zij worden opgeroepen.”

De ouderen en leerkrachten zijn momenteel belangrijke groepen uit onze samenleving, die kunnen meehelpen, om de strijd tegen het coronavirus, effectief voort te zetten. De volledige samenleving wordt gevraagd zich te houden aan deze nationale maatregelen, geen feesten te organiseren en mee te helpen om levens te redden, families te redden, Suriname te redden van desastreuze gevolgen op het gebied van de volksgezondheid.