VIDEO: President gaat via Zoom-persconferentie in op actuele ontwikkelingen

De Surinaamse regering heeft de vraag vanuit de samenleving om meer communicatie gehoord. In dit kader is president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 1 mei 2021 via een Zoom-persconferentie ingegaan op de actuele ontwikkelingen in Suriname.

Het staatshoofd heeft daarbij antwoord gegeven op vragen van de media met betrekking tot recente ontwikkelingen. Het ligt in de bedoeling dat de president om de ene week zal aanzitten voor de additionele informatie naar de samenleving.

De reguliere informatievoorziening geschiedt anders via de regeringswoordvoerders.

De Zoom-persconferentie is hier terug te zien: