Jules de Kom: “Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging”

“76 jaar na zijn dood is Anton de Kom nog steeds niet formeel buiten vervolging gesteld.” Dit onthutsend feit komt aan de orde in een exclusief radio interview dat Roy Ristie op zaterdag 1 mei met Jules de Kom op radio ABC Paramaribo zal hebben. Jules is de kleinzoon van de verzetsheld Anton de Kom die als banneling en gevangene in 1945 in een concentratiekamp kwam te overlijden:

In het openhartig gesprek krijgt de luisteraar een kijkje in het onrecht tegen de Kom en het leed dat de directe familie is aangedaan. “We zitten nog met vragen en hetgeen onze vader en grootvader is aangedaan doet nog altijd diep zeer”, vertrouwt de kleinzoon ons toe. “Mijn opa is bekend als mythische figuur, veel mensen beseffen nauwelijks hoe zeer dit ons leven tot de dag vandaag beïnvloedt heeft”, aldus Jules de Kom. Zo’n traumatische impact verdient een gedegen eerherstel en dat is er tot de dag van vandaag niet gekomen. Ondanks vele pogingen in de afgelopen 30 jaar die daartoe zijn ondernomen door zijn hoogbejaarde vader Cees de Kom (93).

Intussen wordt er buiten ons om gepraat over eerherstel, maar is er beweging. Zo is er in de tweede kamer van Nederland recentelijk een motie aangenomen die het over die intentie heeft en maakt Anton de Kom sinds kort deel uit van de Canon van Nederland.

Erkenning is nog geen eerherstel

Verzetsstrijder en raadsman van de werkende klasse in Suriname Anton de Kom werd aan het einde van de jaren 30 van de vorige eeuw uit het koloniaal overheerste Suriname naar Nederland verbannen. Daartoe was volgens zeggen van Jules de Kom nooit een beschuldiging geformuleerd. De Kom werd beschouwd als een oproerkraaier en moest “als crimineel het veld ruimen”.

De man met een tragische levensloop als banneling in Nederland. Hij kwam niet meer aan emplooi en kon nauwelijks meer voor zijn gezin zorgen. In de armoe waarin de familie terecht kwam, werd Anton de Kom ook nog eens gearresteerd toen hij zich bij het verzet aansloot in de Tweede wereld oorlog tegen onrecht. De Kom is tot heden niet gerehabiliteerd, ondanks zijn heldendaden tegen onrecht.

Een aangrijpend verhaal dat ons meeneemt naar zaken die we ons niet realiseren. Zaterdag 1 mei om 9 uur via Radio ABC in het radio programma BRASA TALK.