Tjin’s en Howard Komproe stellen Moederdag box samen

De meest iconische exotische broodjeswinkel van Amsterdam en je favoriete smulpaap slaan de handen in een voor een smakelijke samenwerking. Speciaal voor Moederdag, stellen Tjin’s en Howard Komproe een fantastische BreakfastBox samen.

“Afgelopen weken hebben wij continue samen in de keuken gestaan om een een continentaal ontbijt de Surinaamse twist gegeven” zeggen de twee.

Alleen het beste van het beste is goed genoeg voor je meest belangrijke vrouw in je leven. Warme broodjes, belegd met lekkers. Heerlijke gebakjes. Verassende drankjes en leuke verassingen vormen de kern. Alles in de hoge kwaliteit die je gewend bent van Tjin’s, en de creative input van Howard.

Verras je moeder, of de moeder van je kinderen. Of een vrouw die je gewoon wil verwennen. De liefde van Tjin’s en Komproeven zullen deze dag onvergetelijk maken. Kijk hier voor meer info.