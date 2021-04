Weer 3 coronadoden in Suriname; 77 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn op de laatste dag van april weer 3 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal doden als gevolg van besmetting met COVID-19 is hiermee gestegen naar 204. Ook zijn er 77 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, na 331 keer testen.

Dat blijkt vrijdagavond 30 april uit de update van de COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis iets is afgenomen van 116 naar 110. Het aantal personen op de intensive care bedraagt nu 23, dat is 1 meer ten opzichte van een dag eerder.

Vrijdag is ook de Surinaamse president Santokhi live gevaccineerd tegen het coronavirus.