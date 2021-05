De ongelukkige ‘JA’

[INGEZONDEN] – Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft zijn excuses aangeboden aan de samenleving, voor de minder prettige taal die hij gebruikt had in een interview vorig jaar. Met zijn excuses toont de minister zijn grootheid. Heel frappant is dat het oude interview nu op social media wordt gedeeld, maar de minister laat zich niet afleiden door zulke negatieve berichten.

Als je het interview goed volgt heeft de minister nimmer gezegd dat hij het volk gaat straffen, die woorden komen uit de mond van de interviewer. De woorden van de interviewer: ‘je gaat het volk straffen’. In feite heeft hij de minister uitgelokt om ‘ja’ te zeggen en de minister is erin getrapt.

Deze hardwerkende minister heeft niets te verbergen en hij is niet de oorzaak van de gigantische ellende in het land, maar de mensen die nu het hardst gillen, namelijk de DNA-leden van de NDP. NDP is synoniem van grote ellende, dat hebben we de afgelopen 10 jaren ervaren.

Minister Riad Nurmohamed, is meer een technocraat dan een politicus, en politici van de NDP, maken nu misbruik van zijn ongelukkige ‘ja’. Als hij de samenleving wilde straffen kon hij elke dag rustig op zijn kantoor blijven. Maar deze minister meent met het volk, hij trekt bijna elke dag het veld in om zich te oriënteren, want hij begrijpt de noden van de samenleving.

De situatie met betrekking tot onderhoud van wegen, bermen en kanalen is heel ernstig. Vooral de kanalen zijn jarenlang niet opgeschoond waardoor de samenleving te kampen heeft van enorme wateroverlast.

Idris Naipal