Brandweer weet erger te voorkomen na brand bij bandenzaak

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben vanmorgen snel opgetreden, na een brand bij een bandenzaak aan de Hendrikstraat ter hoogte van pandnummer 57.

Rond 10.30u werd er alarm geslagen nadat er brand werd ontdekt aan de achterzijde van het pand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat daar een aantal banden uitbrandden (foto onder).

Het vuur sloeg over naar de inpandige opslag, waar de brandweer nog kon ingrijpen en uiteindelijk de brand wist te blussen. Niemand raakte gewond.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.