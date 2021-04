Minister Nurmohamed zegt ‘sorry’ aan samenleving voor harde taal

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft zojuist op zijn Facebookpagina ‘sorry‘ gezegd aan de Surinaamse samenleving voor de harde taal die hij gebruikt heeft in een interview vorig jaar. De OW-minister zei onder andere dat het volk moet voelen wat het betekend als verkeerd beleid goedgekeurd wordt. Het volk in Suriname werd naar zijn zeggen daarvoor gestraft.

“Woorden kunnen meer pijn doen dan daden. Niemand is te groot om sorry te zeggen. Mijn woorden hebben de samenleving pijn gedaan en daarvoor de welgemeende verontschuldigingen. Het volk lijdt vandaag door het wanbeleid dat gevoerd is door de vorige regering. Het volk voelt de pijn van mismanagement.

Politici hebben het laten liggen. Dat mag nooit meer gebeuren. Het ministerie van Openbare Werken zal landelijk werkzaamheden uitvoeren. Het ontwateringsprobleem wordt integraal en systematisch aangepakt. Extra middelen zijn vrij gemaakt. Er wordt alles gedaan binnen het vermogen om de problemen aan te pakken en de pijn van het volk te verlichten”, aldus de minister.