Fataal verkeersongeval nadat automobiliste moest uitwijken voor vrachtwagen

Bij een verkeersongeval donderdag 29 april op de Tawajariepolderweg, kwam de 62-jarige bijrijder Bonjamin Sojo (foto) ter plekke te overlijden. Volgens de Surinaamse politie werd de auto bestuurd door zijn 39-jarige dochter, die moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrouw ligt op de Intensive Care meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Jarikaba kreeg van het Command Center de melding van het verkeersongeval en deed de locatie aan voor onderzoek. Ter plaatse werd het aanzienlijk beschadigd voertuig aangetroffen met de bijrijder Bonjamin, Sojo daarin bekneld. Hij vertoonde geen teken van leven.

Met behulp van de Surinaamse brandweer werd de heer Bonjamin uit het voertuig gehaald. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. De autobestuurster, die niet aanspreekbaar was, en twee andere mede inzittenden lagen met ernstige verwondingen langs de weg. Deze slachtoffers waren door omstanders uit de auto gehaald.

Onderzoek wees uit dat de 39-jarige bestuurster M.S. met haar twee kinderen en haar vader Bonjamin, Sojo over de Tawajaripolderweg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Bomaweg en gingen in de richting van Uitkijk. Ter hoogte van pand no.32, week M.S. uit voor een vrachtwagen, die vanuit de tegenovergestelde richting aangereden kwam.

Tijdens de uitwijkmaneuvre verloor M.S. de controle over de besturing van haar voertuig en geraakte van de weg. De auto kantelde hierdoor op zijn zij en kwam in botsing met een elektriciteitsmast.

Per ontboden ambulance werden de drie gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Allemaal zijn ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting. M.S. ligt op de afdeling Intensive Care. Zij is in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs. Het voertuig is ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van de heer Bonjamin, Sojo is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen meldt de politie.