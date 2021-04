In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 68 nieuwe besmettingen geregistreerd na in totaal 349 keer testen. Dat blijkt donderdagavond 29 april uit de update van de COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

Het aantal personen in ziekenhuizen is weer gestegen van 110 (woensdag) naar 116 en het aantal personen in de ICU van 21 naar 22. Daarnaast zitten er 290 mensen die positief getest zijn in isolatie.

De cijfers van donderdag: