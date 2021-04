Geen zicht op bewegingen van bijna 13.000 aangekomen Haïtianen in Suriname

In het kader van de veel besproken vluchten vanuit Haïti naar Suriname, heeft de regering in kaart gebracht dat er vanaf januari 2019 tot en met 22 april 2021 maar liefst 15.637 Haïtiaanse staatsburgers zijn afgereisd naar Suriname via de formele toegangswegen van het land.

In diezelfde periode hebben 2.708 Haïtiaanse staatsburgers Suriname verlaten via de officiële grensposten. Er zijn een aantal vraagstukken die nogal onduidelijk is voor de autoriteiten: zo is er geen zicht op de bewegingen van de overgebleven 12.919 Haïtianen in ons land en het is niet bekend of zij het land via illegale routes verlaten. Er is informatie beschikbaar die de aanleiding geeft tot een vermoeden van mensensmokkel.

De Surinaamse regering is geconfronteerd met informatie dat groepen van de Haïtiaanse staatsburgers niet beschikken over voldoende financiële middelen om in hun levensonderhoud te voorzien gedurende hun verblijf in Suriname. “De Staat moet opdraaien voor medische en overige kosten van deze vreemdelingen, omdat zij ook niet beschikken over een reis-of ziektekostenverzekering. Ook hebben wij de info dat er bij aankomst dikwijls documenten worden overgelegd, waarvan de authenticiteit niet nagetrokken kan worden” aldus de Surinaamse president Santokhi.

Suriname heeft een aantal verdragen geratificeerd, waarbij de regering het vraagstuk van mensensmokkel zeer serieus neemt. In dat kader heeft de regering gemeend om de onduidelijkheid met betrekking tot de Haïtiaanse staatsburgers op het hoogste niveau te onderzoeken. Dit onderzoek zal plaatsvinden door een presidentiële onderzoekscommissie die op donderdag 29 april 2021 is geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi.

De Presidentiële Onderzoekscommissie staat onder leiding van regeringsadviseur Humphrey Tjin Liep Shie. De commissie is ingesteld voor een tijdsduur van twee maanden. Voorzitter Tjin Liep Shie zal tweewekelijks moeten rapporteren aan president Santokhi.

Hij kijkt reikhalzend uit naar de onderzoeksresultaten in deze kwestie, maar verwacht ook spoedig effectieve adviezen van de onderzoekscommissie om misstanden te voorkomen. “De controles bij de officiële grensposten zal dringend verbeterd moeten worden. Er zal ook gekeken moeten worden naar verdere beheersingsmaatregelen van de migratiestromen en ordeningsmaatregelen van het internationaal reis-en personenverkeer,” zegt het staatshoofd.

De regeringsleider benadrukt hoge verwachtingen te hebben van de commissie omdat er terzake topdeskundigen zijn aangesteld.