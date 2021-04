‘Free Data Service’ ten behoeve van afstandsonderwijs in Suriname

Afgelopen maandag vond in de Congreshal te Paramaribo de launch tevens de demonstratie plaats van de nieuwste dienst ‘Free Data Service’ van Telesur ten behoeve van afstandsonderwijs.

Het initiatief van deze dienst is ontstaan uit een samenwerking tussen Telesur, Social Being met ondersteuning van het Ministerie van Transport,Communicatie en Toerisme (TCT),het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), de Vice President en de President van de Republiek Suriname.

De ‘Free Data Service’ van Telesur dienst houdt in dat studenten van alle niveau’s gratis een mobiele datapakket kunnen aanvragen voor het bezoeken van enkele educatieve websites. De ‘Free Data Service’ is een dienst ten behoeve van het afstandsonderwijs en dient ter ondersteuning van de e-education ontwikkelingen in Suriname.