Man verlaat echtgenote voor nieuwe liefde en wordt daarna zelf gedumpt

Een vrouw in Suriname heeft dinsdag aangifte van belaging gedaan tegen een man, die zijn eigen vrouw onlangs heeft gelaten om een nieuw leven met haar te beginnen. De man meldde zich aan bij de politie, maar werd na verhoor èn de belofte dat hij haar niet meer zou lastig vallen heengezonden.

De man in kwestie was getrouwd, toen hij verliefd raakte op de aangeefster. Hij besloot zijn echtgenote te verlaten en ging samen met de nieuwe vrouw wonen. Op een gegeven moment ging het mis in die nieuwe relatie en besloot de vrouw hem te verlaten.

Hij kon dit echter niet verkroppen, temeer omdat hij zijn huwelijk had verbroken en zijn echtgenote had verlaten om met zijn nieuwe liefde ervandoor te gaan. Toen deze hem op haar beurt verliet belde hij haar steeds, om het weer goed te maken.

De nieuwe vrouw vond dat de man haar belaagde en stapte naar de politie waar ze aangifte tegen hem deed. De man heeft beloofd dat hij de aangeefster niet meer zal bellen, waarna hij werd heengezonden door de Surinaamse politie.