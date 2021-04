Automobilist laat sleutel in contact waarna dief met auto ervandoor gaat

De 46-jarige Regillio P. is op woensdag 21 april door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aan de Mathoerastraat opgespoord en aangehouden. Hierna werd de verdachte ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde had op diezelfde dag op het politiebureau Uitvlugt aangifte van diefstal middels geweldpleging gedaan tegen de verdachte Regillio.

Volgens verklaring van de aangever had hij zijn voertuig met de contactsleutel erin op een locatie te Uitvlugt geparkeerd. Op een bepaald moment merkte Regillio dit op en attendeerde hem hierop. De aangever gaf Regillio te kennen dat hij daarvan op de hoogte was.

Regillio liep het voertuig even voorbij om vervolgens terug te keren. Regillio sprong in de auto en begon daarmee weg te rijden. De aangever probeerde in zijn auto te stappen om deze diefstal te voorkomen. Regillio reageerde daarop door de aangever vuistslagen toe te brengen. De aangever werd zodanig geslagen dat hij de auto los liet en op het wegdek viel.

Regillio reed vervolgens weg met de gestolen auto en liet die onbeheerd achter op een locatie te Geyersvlijt. Leden van het RBTP reageerden op een melding van een onbeheerd aangetroffen voertuig. Het bleek de gestolen auto te zijn.

Zoals eerder aangegeven is Regillio dezelfde dag aangehouden. Hij is een oud bekende van de politie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld meldt de politie.