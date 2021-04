Surinaamse veiligheidsdiensten krijgen Amerikaanse training

Personen uit de Surinaamse veiligheidsdiensten hebben gedurende zes weken geparticipeerd aan de Joint Combined Exchange Training Program (JCET) van de Special Operations van het Southern Command USA (Socsouth). De training bestond uit verschillende soorten schiettechnieken, medische training, communicatie, tactische gevechts-, infiltratie- en aanvalstechnieken in de jungle en gebouwen, waaronder ook de zogenaamde ‘room clearing procedures’.

Het doel is om te gaan voor een gezamenlijke aanpak van de harde criminaliteit. Majoor Paul Jhapsie, commandant Korps Speciale Troepen (KST) van het Nationaal Leger, zegt dat de trainingstactieken betrekking hebben op de zogenaamde urban en jungle warfare. Volgens Jhapsie is de focus meer op de urban warfare.

Morgen, dinsdag 27 april 2021, vindt de afsluiting van deze training plaats. In aanwezigheid van Defensieminister Krishna Mathoera en de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Williams, zullen de participanten van de KST en Counter Terrorism Unit (CTU) dan een demonstratie geven van deze tactische vaardigheden.

De Amerikaanse Socsouth is met 11 personen in Suriname. Het gaat om 1 officier en 10 onderofficieren als instructeurs. Bij de KST gaat het om 1 officier, 2 onderofficieren en 15 manschappen, terwijl het bij de CTU gaat om 9 onderofficieren en 5 manschappen die hebben deelgenomen. Jhapsie vertelt dat er in 2008 een Memorandum of Understanding (MoU) is getekend over gezamenlijke trainingen van de Special Forces uit de VS en de KST.

Later werd de CTU ook hieraan bijgevoegd. Het gaat hier om een jaarlijkse training. Deze JCET-trainingen zijn speciaal opgemaakt voor de Amerikaanse elite-eenheden. Dit geeft ook de troepen van het gastland de kans om deel te nemen aan deze training. Zowel Suriname en de VS erkennen het belang van deze training en het voortdurend partnerschap tussen de twee bevriende naties.