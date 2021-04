Mannen aangehouden na inbraak in magazijn decoratie bedrijf

De Surinaamse politie heeft onlangs twee mannen aangehouden en in verzekering gesteld in verband met een inbraak gepleegd in het magazijn van een decoratie bedrijf. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 april is er ingebroken in het magazijn waarbij een bedrijfsauto, een aantal rollen stroomkabels en ‘breaker’ kasten zijn weggenomen. De mannen werden daarna door agenten van het bureau Livorno aangehouden op 13 april.

Een deel van de gestolen stroomkabels zijn terug gevonden en in beslag genomen. Ook de auto is terug gevonden. Het is te verwachten dat de gestolen goederen, die terug gevonden zijn, afgestaan zullen worden aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.