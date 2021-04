Meer coronabesmettingen op politiebureau Munder; station vanaf maandag gesloten

Het politiebureau Munder is vanaf maandag tot nader order gesloten. Er zijn intussen al zes agenten van dit station positief getest.

Hun overige collega’s zijn in thuisquarantaine. Er is dit weekend op bureau Munder weer een positief getestte agent die in contact is geweest met alle overige medewerkers die nog de diensten deden. Bij de eerdere besmettingen was al een groep in thuisquarantaine.

De bedoeling is dat alle medewerkers van dit station zullen worden geswabt. Zij zullen totdat hun resultaat bekend is ook in thuisquarantaine gaan. Voor vanavond zijn er nog drie politiemannen die de dienst draaien. Ook zal het station als de prowagens maandag worden ontsmet.

Degenen die aangiftes willen doen, kunnen terecht bij de omliggende stations Geyersvlijt of Centrum. De politie meldt dat de surveillance in het verzorgingsgebied van Munder onverkort wordt voortgezet door andere eenheden van het Korps Politie Suriname.