VIDEO: Sidney Sairras (Triple) brengt clip uit: ‘Weg met Chan’

Dit is Sidney Sairras ook wel bekend onder zijn artiestennaam ‘Triple’. Sidney is boos op de Surinaamse president Chan Santokhi en de situatie in Suriname en heeft dit weekend onderstaande videoclip uitgebracht getiteld ‘Weg met Chan‘.

Triple’s nummer, dat zaterdag uitkwam, is een protestlied waarin hij niet alleen de president van Suriname aanhaalt maar ook het symbool van diens partij, met de woorden “ga weg olifant“.

En Triple gaat zelfs op de etnische tour. Zo haalt de in Nederland geboren zanger het geloof van de president aan als hij zingt ‘Jouw god heeft 8 armen’. Verder zegt hij in het nummer: ‘baba en mai e kies voorrang, blakaman na baka floot‘.

Het nummer wordt flink gedeeld in de bekende anti-Santokhi groepen als ‘Weg met Chan en Brunswijk‘ en ‘Full Paars’ van NDP sympathisanten, waar de president dagelijks belachelijk wordt gemaakt.

Het nummer ‘Weg met Chan’ is hieronder te zien: