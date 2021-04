Politie stuit op telefoons en scherpe voorwerpen tijdens controle in cellenhuis

De politie is in het weekend tijdens controle in een cellenhuis in Paramaribo gestuit op tien telefoons en enkele messen en scharen. Zij is naar aanleiding hiervan gestart met een onderzoek.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de telefoons en scherpe voorwerpen in het cellenhuis in Suriname zijn beland. De arrestanten ontkenden dat die spullen van hen waren. Het is niet bekend wie van hen die had bewaard.

De telefoons en scherpe voorwerpen waren verstopt in de toiletten en cellenruimtes. Het cellenhuis is zaterdag en zondag gecontroleerd.