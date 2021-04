Passagier geeft PL-chauffeur ‘kofu’ na ruzie om ritprijs

Een passagier heeft een buschauffeur in Suriname die de route Paramaribo-Lelydorp (PL) onderhoudt, vorige week een vuistslag toegebracht op zijn neus. De chauffeur wilde SRD 10 voor de rit, maar de passagier gaf slechts SRD 5 en deed denigrerende uitlatingen. Op zijn beurt heeft de chauffeur de uitspraak gedaan dat ‘een aap voor altijd een aap zal blijven, ook al zal men de staart van de aap wegsnijden.’ De passagier vond dit niet leuk en bracht het slachtoffer de vuistslag toe.

Het begon toen de buschauffeur bezig was passagiers te laten instappen bij de eindhalte in Paramaribo. Hij zei tegen hen dat SRD 10 per persoon voor de rit betaald moest worden omdat het al avond was. Iedereen was het eens met het betalen van het bedrag met uitzondering van een bewaker die gekleed was in uniform van een beveiligingsbedrijf. De chauffeur zei tegen hem om uit de bus te gaan waarna de bewaker instemde de SRD 10 te betalen. Naar zijn zeggen had hij eerder een grapje gemaakt niet de SRD 10 te zullen betalen.

Toen de bus op de hoek van de Welgedacht A- en Indira Gandhiweg stopte, stapte de bewaker uit. Hij betaalde echter SRD 5 en deed uitlatingen naar de chauffeur toe. De chauffeur deed toen de uitspraak over een aap. De passagier bracht de chauffeur daarbij een vuistslag toe en wilde hem daarna verder slaan. De overige passagiers hielden hem tegen.

De buschauffeur stapte naar de politie en deed aangifte van de mishandeling. Er kwam bloed uit zijn neus. Hij is door de wetsdienaren verwezen voor medische behandeling. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de bewaker.