Weer iemand in Suriname overleden na COVID-19 vaccinatie

In Suriname is weer iemand overleden, kort na vaccinatie met het COVID-19 vaccin. Het gaat om een 49-jarige man die behoorde tot de risico-groepen, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Hij overleed twee dagen na het verkrijgen van de vaccinatie.

Het is de derde persoon in Suriname die kort na vaccinatie is overleden. Begin deze maand waren er al twee sterfgevallen van personen die onlangs waren gevaccineerd. Een verband tussen het overlijden en het vaccineren wordt nog onderzocht.

‘Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Soms kunnen bekende bijwerkingen bijgedragen hebben aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie’, schrijft bijwerkingencentrum Lareb.

In Nederland werd deze week bekend dat inmiddels 225 Nederlanders overleden zijn na coronavaccinatie. Het gaat daarbij voornamelijk om oudere mensen, namelijk 182 personen van 80 jaar of ouder en 34 personen tussen de 65 en 79 jaar. Slechts 8 waren jonger dan 65. Een direct verband met het verkrijgen van het vaccin is niet aangetoond.